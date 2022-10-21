Altılı masa canlı yayında karıştı! PKK'nın iftirası CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Demokrat Partili Cemal Enginyurt'u birbirine düşürdü

"BUNA MÜSAADE ETMEM"

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'ya, teröre karşı mücadele verdiğini ve bunu sonuna kadar desteklediklerini belirten Enginyurt, "Dolayısıyla sen çıkıp 'PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldı' diyorsun. Varsa belgesi o belgeyi ortaya koymakla mükellefsin. Hukukçusun hukukçu. İddia sahibi ispatla mükelleftir. 'TSK kimyasal silah kullandı' diyorsan 'Soru sordum ve cevap aldım' diyemezsin. Bunu belgeleyeceksin. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem. Biz Millet İttifakı'nın mensuplarıyız. Dolayısıyla sizin böyle bir tavırla, bu milleti bölecek bir davranışa gitmenize müsaade etmeyiz." diye konuştu.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Tanrıkulu, gelen tepki üzerine canlı yayını terk etti.