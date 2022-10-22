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    • 22.10.2022 11:51
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    • 22.10.2022 12:16
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    Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinden hain Karayılan'ın talimatları çıktı

    Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’nda eğitim alan terörist yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek İstanbul'a geldi. Kanlı bir terör eylemine hazırlanan terörist, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Teröristin üzerinden bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar çıktı.

    Talimatı elebaşından aldı! İstanbul’u kana bulayacaktı

    Bölücü terör örgütü PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda eğitim alan ve terör saldırısı düzenlemek için yasa dışı yollardan İstanbul'a gelen terörist yakalandı. Teröristin üzerinde bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimeler yazılmış talimatlar bulundu.

    TERÖR SALDIRI DÜZENLEYECEKTİ
    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik bir önemli operasyona daha imza attı.

    Bölücü terör örgütü PKK'nın Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkemize terör saldırısı düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen M.A.A. isimli terörist, Kartal İlçesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    ÜZERİNDEN ELEBAŞININ TALİMATLARI ÇIKTI
    Teröristin üzerinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar ve bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait bazı fotoğraflar ele geçirildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak"     suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinden hain Karayılan'ın talimatları çıktı
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