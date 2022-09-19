Yunanistan ve PKK arasında kirli pazarlık: "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün"

Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMENE EZİYET, TERÖRİSTE ŞEFKAT

Türkiye, kampın kapatılması için çok kez girişimde bulundu, Yunan makamları ise kampta şüphe uyandırıcı bulgular olmadığını savunarak kampın faaliyetini sürdürmesi kararı aldı.