Yunanistan ve PKK arasında kirli pazarlık: "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün"
Son dakika haberleri... Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'un görüntüleri geçtiğimiz günlerde deşifre olmuştu. Yunanistan ve PKK arasında kağıda dökülmemiş kirli bir anlaşma olduğu ortaya çıktı. Lavrion'daki teröristlerin ülkesindeki faaliyetlerine izin veren Yunanistan, Perşembe günleri DHKP-C, Cuma günleri PKK'lıların Türkiye karşıtı eylemlerine müsaade ediyor.
Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'ın Avrupa'nın göbeğinde terörist besleme merkezi haline gelen, başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim veriliyor. Atina, "mülteci kampı" olduğunu iddia ederek meşrulaştırmaya çalıştığı terör kuluçka merkezi Lavrion ile Türkiye'ye rahatsızlık vermeyi amaçlıyor.
Türk yetkililer, kampın terörist yuvası olduğunu kanıtlayan fotoğraflar ile istihbari bilgi-belgeleri sunarken, Yunanistan inkar yolunu seçiyor.
Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın "Türklerin düşmanıysa iyidir, besleyeyim günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim" anlayışıyla kampı işler halde tuttuğunu ifade ediyor. Ankara, Yunanistan'ı "Terörist beslemek karlı bir şey değil. Yaptığınız hamleler gün gelir sizi de vurur" sözleriyle uyarıyor.
Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan kampta sayısı günden güne değişse de 500'den fazla teröristin olduğu ifade ediliyor. Lavrion, MİT ve Emniyet tarafından yakından takip ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
GÖÇMENE EZİYET, TERÖRİSTE ŞEFKAT
Türkiye, kampın kapatılması için çok kez girişimde bulundu, Yunan makamları ise kampta şüphe uyandırıcı bulgular olmadığını savunarak kampın faaliyetini sürdürmesi kararı aldı.