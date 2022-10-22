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    • 22.10.2022 12:17
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    PKK'lı kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı! Dağda terörist şehirde öğretmen

    Son dakika haberi! PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alındığı sırada kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösteren kadın terörist, hadsizce, "Yaptığınız gerçekten terbiyesizlik" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’lı kadın terörist Şanlıurfa’da yakalandı!

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını elde etti.

    OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR
    Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.



        HADDİNİ AŞTI BASINA "TERBİYESİZ" DEDİ
        Gözaltına alındığı sırada kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösteren kadın terörist, hadsizce, "yaptığınız gerçekten terbiyesizlik" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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