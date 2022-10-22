Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: Faiz lobileri çökmeye başladı

Başkan Erdoğan Malatya'da STK ve sektör temsilcileri ile buluştu. Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Toplam yatırımı 8 milyar lirayı geçen yüzlerce eseri şehrimizin istifadesine sunduk. Bizim siyaset anlayışımızda, siyasi görüşünden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz kardeşimizdir. Her birey birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin, 85 milyonun tamamını kucaklamanın gayreti içerisinde olduk. Hak ve özgürlükler alanında da ülkemize çağ atlattık. İlk günden beri Türk demokrasisini ayıplarından kurtarma mücadelesi veriyoruz. Bizden önce Türkiye yokluk ve belirsizliklerin kol gezdiği bir yerdi. Toplumun farklı kesimleri sosyal ve siyasi hayattan dışlanmışlardı. Kürt kardeşlerimiz bir yandan bölücü terör örgütü diğer tarafta faşist cendere içinde kalmışlardı. Eğitimden sosyal hayata kadar pek çok alanda insanımızı tek tipleşeme zorlayan bir anlayış hakimdi.



"BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Kamu hizmetleri merkezine kendi insanına tependen bakan seçkinci anlayış yerine kerim devlet anlayışını yerleştirdik. Bunları elitlerin baskıcı tavrına rağmen başardık. AYM kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk.

FAİZ LOBİLERİ ÇÖKMEYE BAŞLADI

Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Tek haneli rakamlara iniyoruz. Bugün geriye baktığımızda reform irademiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük atılımını bizimle yaşadı. Nasıl eser ve yatırım siyasetimizde tamam sözüne yer vermiyorsak, hak ve özgürlükler konusunda da çıtayı yukarı taşıyoruz. Reform irademizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bir Türkiye'de vatandaşa hizmet bakımından kimse bizim elimize su dökemez. Milletimizin talep ettiği reformları hayata geçirmede kimse bizimle yarışamaz.

Muhalefete çağrıda bulunduk. Aynı davetimizi tekrarlıyorum. İçeriği sinsiliklerle dolu yasa teklifiyle milletin vaktini çalmayın. Dürüstseniz kanun teklifleriyle oyalanmak yerine kalıcı çözüme kavuşturalım. Aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar. güçlü ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz. AK Parti'nin böyle bir derdi yok. Biz daha önceki çağrılarımızdaki gibi samimiyiz. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Aynı dürüst tavrı muhalefet partilerinin de göstermesini bekliyoruz. Türkiye artık en sancılı konuları hukuki zeminde çözecek iklime kavuşmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberlik zeminini güçlendirecek yeni adımlar atacağız. Ülkemizi küresel ekonomik krizden kurtaracak programımızı da başarıya kavuşturacağız. Bize demediğini bırakmayanların bugün aynı noktaya gelmeye başlamalarını tebessümle karşılıyoruz."