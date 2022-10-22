Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinde ilk adım atılıyor.
TOKİ 25 EKİM TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde başlayacak olan sosyal konut projesinin temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak.
İlk temel atma töreni 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."