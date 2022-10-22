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    • 22.10.2022 20:17
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    • 22.10.2022 20:17
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    TOKİ 25 Ekim 2022 TEMEL ATMA TÖRENİ saat kaçta? 17 İLDE BAŞLIYOR! TOKİ Sosyal Konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'da başlatacak.TOKİ 25 Ekim 2022 TEMEL ATMA TÖRENİ ne zaman? TOKİ temel atma töreni hangi illerde? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ 25 Ekim 2022 TEMEL ATMA TÖRENİ

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinde ilk adım atılıyor.

    TOKİ 25 EKİM TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde başlayacak olan sosyal konut projesinin temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak.

    İlk temel atma töreni 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda yapılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    Bakanlık açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."

        İŞTE İNŞAATLARIN BAŞLAYACAĞI 17 İL

        Ankara

        Afyon

        Amasya

        Aydın

        Bolu

        Diyarbakır

        Elazığ

        Erzurum

        Kahramanmaraş

        Kırşehir

        Konya

        Manisa

        Muğla

        Tunceli

        Uşak

        Yozgat

        Zonguldak
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        Haberler Güncel TOKİ 25 Ekim 2022 TEMEL ATMA TÖRENİ saat kaçta? 17 İLDE BAŞLIYOR! TOKİ Sosyal Konut temel atma töreni hangi illerde yapılacak?
            SON DAKİKA