Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2022 09:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 09:42
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı: 4 il için saat verildi | 21 Ekim hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; tarafından yapılan tahminlere göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacak sağanak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olması şeklinde olması bekleniyor. Uyarıların ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    Meteoroloji’den kar uyarısı: 4 il için saat verildi

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağını duyurdu. Öte yandan 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu yapıldı. Söz konusu illerde sağanak kuvvetli sağanak bekleniyor.

    SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

    Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    SICAKLIK TAHMİNLERİ
    Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 12, Bitlis'te 11, Hakkari'de 15 ve Muş'ta ise 16 derece olması beklenmektedir" denildi.

        Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için de kar yağışı uyarısı yapıldı.

        18 İL İÇİN SARI, 2 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

                    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
                    Ankara: Parçalı bulutlu 13

                    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

                    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

                        Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

                        Antalya: Parçalı bulutlu 26

                        Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

                            Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

                            Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 9

                            Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

                                YAYLALAR BEYAZ BÜRÜNDÜ
                                Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

                                Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü.

                                İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

                                    Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı.

                                    Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

                                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                    Türkiye’nin çıkarı neyi gerektirirse onu yaparız
                                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı: 4 il için saat verildi | 21 Ekim hava durumu
                                        SON DAKİKA