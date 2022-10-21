HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı: 4 il için saat verildi | 21 Ekim hava durumu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağını duyurdu. Öte yandan 18 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu yapıldı. Söz konusu illerde sağanak kuvvetli sağanak bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK TAHMİNLERİ
Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.