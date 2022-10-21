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    • 22.10.2022 02:06
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    Bartın'daki maden kazasına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

    Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasına ilişkin bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

    Maden kazası için Meclis komisyonu kararı yayımlandı

    Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

    21 ÜYEDEN OLUŞAN KOMİSYON 3 AY GÖREV YAPACAK
    Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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    Haberler Güncel Bartın'daki maden kazasına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
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