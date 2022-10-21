'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde temeller atılıyor! 17 ilde 5 bin 615 konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.
HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Bakanlığın açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağı da belirtildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."
7,5 MİLYONLUK REKOR BAŞVURU
Açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 7,5 milyonluk başvuru olduğu belirtildi.