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    • 21.10.2022 13:37
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    • 21.10.2022 14:06
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    'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde temeller atılıyor! 17 ilde 5 bin 615 konut

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hayallere gerçeğe dönüşüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de 17 ilde atacaklarını duyurdu. Bakan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 5 bin 615 konutun temel atma törenine Ankara'nın tüm sakinlerini davet etti.

    17 ilde 5 bin 615 konutun temeli atılıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti.

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

    HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
    Bakanlığın açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağı da belirtildi.

    Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
    "Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak."

    7,5 MİLYONLUK REKOR BAŞVURU
    Açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 7,5 milyonluk başvuru olduğu belirtildi.

        Açıklamada şu detaylar paylaşıldı:
        Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin artı 5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. Projeyle 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek.

        TOKİ DESTEK VERECEK
        Evler müstakil ya da müşterek olarak, 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. Bin 604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasına imkan tanırken hem de istihdama katkı sağlayacak.

        50 BİN İŞ YERİ KURULACAK
        Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. İlk etapta 28 ilimizde 10 bin iş yeri, toplamda ise 50 bin iş yeri kurulacak.

            900 MİLYARLIK DEV YATIRIM
            Açıklamada yaklaşık 900 milyar liralık bir yatırım olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin çarpan etkisiyle 450'den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı vurgulandı.

            EN AZ 200 BİN YENİ İSTİHDAM
            Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı. Ayrıca tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli iş yerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği dile getirildi.

            BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
            Lale Meydanı'nda yapılacak programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

            MERAK EDİLEN SORULAR
            250 bin sosyal konuta rekor talep gelirken, maliyetin yüzde 40'ını devlet üstlenecek. 1 milyon 131 bin liralık ev 679 bin liraya sunulacak. İşte merak edilen 10 soru ve yanıtları.

                1-Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı?
                Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.



                2-Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz?
                Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.



                3-Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konut için, ben de altyapılı konut arsası için başvuruda bulunabilir miyim?
                Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.



                4-Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak?
                Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak 'idarece' tespit edilen oranda artırılacak. Örneğin; geçen yıl TOKİ'nin konutlarında taksitlere memur maaş zammı oranında zam yapılmadı.



                    5-Engelli 13 yaşında oğlum var. Engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvurabilir miyiz?
                    Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.



                    6-18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?
                    Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.



                    7-Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamla gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz?
                    Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.



                        8-Babamdan kalma arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi?
                        Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.



                        9-Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. Annem sosyal konuta başvurabilir mi?
                        Emekliler, SGK'dan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı var.



                        10-14 Eylül 1992 doğumluyum, genç kategorisinden başvuru yapabilir miyim?
                        14 Eylül 1992 ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden konuta başvuru yapabilir.



                            Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin fiyatı 351 bin liradan başlıyor. Başvurular 10 Ekim'den itibaren 7 Kasım'a kadar devam edecek.



                            351 BIN TL'YE İŞ YERİ
                            50 METREKARE
                            Fiyat: 351 bin TL
                            Peşinat: 35 bin 100 TL
                            Taksit: 2 bin 633 TL

                            100 METREKARE
                            Fiyat: 685 bin TL
                            Peşinat: 68 bin 500 TL
                            Taksit: 5 bin 138 TL

                            150 METREKARE
                            Fiyat: 998 bin TL
                            Peşinat 99 bin 800 TL
                            Taksit: 7 bin 485 TL

                            250 METREKARE
                            Fiyat:1.3 milyon TL
                            Peşinat: 130 bin TL
                            Taksit: 9 bin 750 TL

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                            Haberler Güncel 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde temeller atılıyor! 17 ilde 5 bin 615 konut
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