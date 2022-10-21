İBB'ye ait Ağaç A.Ş.'de işçi olarak çalışan Bilal Altan sendikal haklarını savunduğu için darbedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir kez daha darp skandalıyla gündeme geldi. Ağaç A.Ş.'de yaklaşık 2 yıldır çalışan Bilal Atan, sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle bölge şefi Müslim Turgut Özcan ve emrindeki çalışanlar tarafından darp edildiğini iddia etti. Hastaneye kaldırılan Atan'ın iki kulak zarının da patladığı öne sürülürken beyin kanaması riskine karşı 3 gün müşahede altında tutuldu.
"5 DAKİKA BOYUNCA BANA VURDU"
Fiziksel şiddete uğrayan işçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir sene 8 aydır Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışmaktayım. Bir senedir de sendikal haklarımızı savunuyorum. Savunduğum için de müdürlerle ve Müslim Turgut Özcan ile de karşı karşıya geldik. Çalışırken saat 10-11 gibi beni çağırdılar özel olarak.
Çavuş geldi 'Yenikapı'dan Müslim Turgut Özcan çağırıyor seni' dedi. Gittim oraya. Tutanak tutulacak diye. Şantiyeye girerken koridorda Satılmış Tekke diye bir tane çavuş vardı. O arkamdan geldi ismin ne diye sordu. Bilal dediğim gibi direkt sol kulağımın arkasından yumruk yapıştırdı. Ben de duvara yapıştım.