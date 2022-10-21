İBB'ye ait Ağaç A.Ş.'de işçi olarak çalışan Bilal Altan sendikal haklarını savunduğu için darbedildi

"5 DAKİKA BOYUNCA BANA VURDU"

Fiziksel şiddete uğrayan işçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir sene 8 aydır Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışmaktayım. Bir senedir de sendikal haklarımızı savunuyorum. Savunduğum için de müdürlerle ve Müslim Turgut Özcan ile de karşı karşıya geldik. Çalışırken saat 10-11 gibi beni çağırdılar özel olarak.