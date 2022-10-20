Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD eleştirisi: İçi boş bir gezi gibi gördüm

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.
CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.
8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU
ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.
Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.
YANDAŞLARI ELEŞTİRİYOR
Fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyaret CHP yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir de Tanju Özcan'dan eleştiri geldi.
"İÇİ BOŞ BİR GEZİ"
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin boş bir gezi olduğunu söyledi.
"BEN OLSAM GİTMEZDİM"
Bolu'da gazetecilere açıklama yapan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" diye konuştu.