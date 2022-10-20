Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD eleştirisi: İçi boş bir gezi gibi gördüm

8 SAAT ORTADAN KAYBOLDU

ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

YANDAŞLARI ELEŞTİRİYOR

Fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyaret CHP yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir de Tanju Özcan'dan eleştiri geldi.

"İÇİ BOŞ BİR GEZİ"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin boş bir gezi olduğunu söyledi.