Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Başkan Erdoğan'ı uçaktan inişince karşılarken iki lider bir birine sarılarak selamlaştı.
20.10.2022 13:54 - Son Güncelleme: 20.10.2022 13:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
SARILARAK KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uçağın önünde karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sarılarak 'Hoş geldin' dedi.
Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanına inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.