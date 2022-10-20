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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Başkan Erdoğan'ı uçaktan inişince karşılarken iki lider bir birine sarılarak selamlaştı.

20.10.2022 13:54 - Son Güncelleme: 20.10.2022 13:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'le Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

SARILARAK KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uçağın önünde karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sarılarak 'Hoş geldin' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanına inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

Kurdele kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Başkan Erdoğan’a samimi karşılama: Uçaktan iner inmez sarıldılar

İki lider, Zengilan'dan Cebrayıl'a kara yolu ile geçecek. Erdoğan, Aliyev ile Cebrayıl ilini ziyaret edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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