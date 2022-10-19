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    • 19.10.2022 10:13
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    Bölücü ve hain terör örgütüne bir darbe daha: Lavrion'da eğitim almışlar

    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bebek katili bölücü terör örgütü PKK’nın örgüte katılım adına faaliyetler yürüten 'Eleman Aktarımı' hücresini deşifre etti. 14 terörist, bölücü terör örgütü PKK’yı simgeleyen paçavralarla yakalandı. Gözaltına alınan teröristlerden bazılarının; Yunanistan'da bulunan Laavrion kampında eğitim aldıkları tespit edildi.

    Bölücü ve hain terör örgütüne bir darbe daha

    Bebek katili bölücü terör örgütü PKK'ya peş peşe başarılı ve nokta atışı operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

    LAVRİON'DA EĞİTİM ALMIŞLAR
    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın geçmişte Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim alan bazı teröristlerin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" adına faaliyetler yürüterek kırsal alana eleman aktarımı yaptıklarını tespit etti.

    ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE ROL ALDILAR
    Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman aktarımında bulunan söz konusu kişilerin; bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'ne kalacak yer temin ederek ve lojistik destek sağlayarak örgütsel iletişimde rol aldıkları da tespit edildi.

    AÇIK KİMLİKLERİ TEK TEK TESPİ EDİLDİ
    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; hainlerin açık kimliklerini tek tek tespit etti. Söz konusu teröristlerden bazılarının İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde bulunan bir marketin kundaklanması olayını da gerçekleştirdikleri saptandı.

    14 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
    İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 10 farklı ilçede 20 adrese ve İstanbul dışındaki iki adrese eş zamanlı olarak Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 14 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

    Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ele geçirildi.

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    Bölücü ve hain terör örgütüne bir darbe daha
    Haberler Güncel Bölücü ve hain terör örgütüne bir darbe daha: Lavrion'da eğitim almışlar
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