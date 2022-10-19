Eski CHP Milletvekili Atilla Kart'ın 'gazeteci' diye tweet attığı Nagihan Akarsel'in PKK elebaşları Duran Kalkan ve Osman Öcalan'dan eğitim aldığı ortaya çıktı

ÖRGÜTTE İDEOLOJİK VE ASKERİ EĞİTİM ALMIŞ

Nagihan Akarsel'in Şam'da terör örgütüne ait Mahsum Korkmaz kampında, Kuzey Irak'ta Ciya Spi kampında Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Osman Öcalan'dan ideolojik ve askeri eğitim aldığı öğrenildi. Bu eğitimlerden sonra Akarsel'in Soran bölgesindeki Şehit Harun kampında özellikle 10-15 yaşlarındaki Türkiye'den kaçırılarak örgüte kazandırılmaya çalışılan çocuklara ideolojik ve askeri eğitim vererek onların beyinlerini yıkayıp, Türkiye'ye düşman haline getirdiği ileri sürüldü.