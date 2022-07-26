SON DAKİKA: Yunanistan ABD'den silah almaya devam ediyor! 90 yeni M117 zırhlı güvenlik aracı tedarik edildi

Dışişleri Bakanı Dendias, ABD büyükelçisi Tsounis ile açık bir mesaj vermek için Girit'e geldiklerini kaydetmiş, "ABD ve Yunanistan yayılmacılığa karşı omuz omuza durmaktadır. ABD ile Yunanistan, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdidin karşısındadır. İki ülkenin savaş uçaklarının yanı sıra askerleri de Doğu Akdeniz'de son birkaç gündür uluslararası hukukun korunması için birlikte duruyorlar" diyerek adını anmadan Türkiye'yi hedef almıştı.

ABD Büyükelçisi Tsounis ise, Yunanistan'a F-35 jetlerinin satışını 'çok önemli' olarak niteleyip "F-35'lerin caydırıcılığını göreceksiniz" demişti.