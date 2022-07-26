SON DAKİKA: Yunanistan ABD'den silah almaya devam ediyor! 90 yeni M117 zırhlı güvenlik aracı tedarik edildi

Geçen hafta Girit'teki Suda Üssü'nde Yunan bayrağı önünde F-35 sunumu yapan ABD, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Selanik'e yeni zırhlı araçlar gönderdi.
"YIL SONUNA KADAR 1200 ZIRHLI ARAÇ"
2020 yazından itibaren açık şekilde Atina yönetiminin yanında saf tutan ABD, Selanik'i bir gemi daha silah sevkiyatı yaptı. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp "90 adet daha M1117'nin Selanik'te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü" mesajını paylaştı.
"BUGÜNE KADAR TESLİM ALINAN M1117 SAYISI 354'E ULAŞTI
ABD'nin yolladığı zırhlı araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı biliniyor. CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki, "ABD, ihtiyaç fazlası savunma programı çerçevesinde geçen yıl Yunanistan'a hibe yoluyla 1200 adet M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı verilmesini kabul etmişti" deyip ekliyor: "Bu çerçevede de bu tipte silahları sökülmüş şekilde 90 adet zırhlı araç geçtiğimiz günlerde Selanik'te teslim alındı. Yunanistan'ın bugüne kadar teslim aldığı M1117 sayısı da böylece 354'e ulaştı.
TÜRKİYE SINIRINA SEVK EDİLDİ
Söz konusu zırhlı araçlar ABD ordusunun Avrupa kuvvetlerindeki ihtiyaç fazlalığından tahsis ediliyor. Yunanistan sadece nakil ve bakım masraflarını üstleniyor ki bunlar yaklaşık 100 milyon Euro civarında. Yunan medyasına göre bu son parti gelen 90 araçtan 50'si Meriç hududunda bulunan Yunan Kara Kuvvetleri birliklerine sevk edildi.
M1117'ler keşif ve alan gözetleme görevlerinde kullanılıyor. Alınacak toplam 1200 adet zırhlı araçtan yaklaşık 300'ü tek parça olarak kullanılanacak."