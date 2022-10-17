Kaderleri birlikte yazıldı: 3 arkadaş aynı gün işe girdi, yan yana can verdiler, birlikte uğurlandılar

Bartın'ın Amasra ilçesinde aynı köyde arkadaş olan Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgül, üç yıl önce aynı gün işe başladılar. Aynı vardiya, aynı ekipte çalışan üç arkadaşın cenazeleri de yan yana bulundu. Hepsi evliydi. Geride biri doğmamış dört çocuk bırakarak yan yana son yolculuklarına uğurlandılar.
TABUTLARI YAN YANA KOYULDU
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağındaki grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 madenci arkalarında çok acı hikâyeler bıraktı.
Ölenlerden üçü Ahatlar köyünden üç arkadaştı. 27 yaşındaki Okan Akgül, 31 yaşındaki Mehmet Bulut ve 27 yaşındaki Şaban Yıldırım üç yıl önce aynı gün işe girmişti.
Dün köylerinde büyük bir acı vardı. Evlerinde helallik alındıktan sonra üçünün de tabutu yan yana konuldu. Ardından da köy mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildiler.
HER YER TOZ DUMANDI
Ölen üç arkadaş ile aynı köyden olan ve patlamanın yaşandığı madende çalışan Bülent Arçın, hikâyelerini Hürriyet'e şöyle anlattı:
Aynı madende çalışıyorduk, ben sabah vardiyasındaydım, eve varmadan patlamayı duyduk. Haber alır almaz oraya koştuk, ilk giden ve madene inenlerden biriyim. Madene indik, arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Bazılarını yaralı kurtardık, bazılarının ise cesedini çıkardık. Her yer toz dumandı.