Kaderleri birlikte yazıldı: 3 arkadaş aynı gün işe girdi, yan yana can verdiler, birlikte uğurlandılar

Akgün şunları söyledi:

Madene ilk inenler bizdik, patlamadan 10 dakika sonra. İlk indiğimizde önce yaralıları kurtardık, içeride nabızlarına baktık, yaşayanları, yaralı olanları hemen çıkardık. Ben beş kişiyi çıkardım, üçü kurtuldu. Birisi ise kollarımda vefat etti, aldığımda yaşıyordu. 23 yaşındaki Ramazan Özer diye bir arkadaşımız. Kollarıma aldım, çıkarıyordum. O sıra öldü, kollarımda can verdi. Sonra bir kez daha girdim ama yangın vardı, müdahale şansımız olmadı.

KÖYLÜ ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Ben aşağıya indiğimde barutçu arkadaşımızı yerde yatarken gördüm, dinamitler yanındaydı, daha atmamıştı. Patlamayı dinamite bağlamamak lazım, orada gaz oluştuysa en ufak bir kıvılcımla patlama olur. Aşağıya indiğimizde önce metan gazından kaynaklanan grizu patlaması, ardından da toz patlaması olmuş. İki patlama şeklinde, toz patlaması havanın çıkış yerine doğru olmuş. Orada 2 arkadaşımızı kurtaramadık. Hepimiz köylü çocuklarıyız, yakın köylerde oturuyoruz. Anadolu'nun köylü çocukları öldü.