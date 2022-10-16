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Haberler Güncel Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Son dakika haberi | Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 41 maden işçisinin şehit olduğu olayda Türkiye tek yürek olup şehitlerine ağladı. Facianın 3. gününde şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor. Hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün'ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehit olan madencilerden Remzi Özçelik'in cenazesi de toprağa verildi. Özçelik'in cenazesinde de duygu dolu anlar yaşandı. Maden şehidi Berkay Kesim de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

16.10.2022 14:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:57
Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün, Ahatlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Türkiye Taş Kömür İşletmelerinin Amasra Müessesesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Okan Akgün ve Mehmet Bulut son yolculuklarına uğurlandı.

Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte bazı partilerin genel başkanları ve yardımcıları da cenazeye katıldı.

Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninde 3 arkadaşın tabutları yan yana koyuldu. Tabutların başına gelen aileler uzun süre ağıt yakarken, cenaze namazına yoğun katılım oldu.

Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

Kılınan cenaze namazının ardından maden şehitleri Ahatlar mezarlığına defnedildi.

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