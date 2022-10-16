Maden şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu
Son dakika haberi | Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 41 maden işçisinin şehit olduğu olayda Türkiye tek yürek olup şehitlerine ağladı. Facianın 3. gününde şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor. Hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün'ün cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehit olan madencilerden Remzi Özçelik'in cenazesi de toprağa verildi. Özçelik'in cenazesinde de duygu dolu anlar yaşandı. Maden şehidi Berkay Kesim de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
16.10.2022 14:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 14:57
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün, Ahatlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.