Ümit Özdağ yine patladı! 'Telefonla vatandaşlık veriliyor' provokasyonuna Bakanlıktan yanıt: Hayal ürünü, suç duyurusunda bulunulacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleri, yabancı karşıtı ve mülteci düşmanlığı üzerinden yaktığı fitne ateşini harlamaya devam ediyor.



Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden provokasyona soyundu ve "Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor" yalanını dolaşıma soktu.









Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti

NVİ'DEN MESNETSİZ İDDİALARA İLİŞKİN NET AÇIKLAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabancıların Türk vatandaşı olma süreçlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilerek, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir." denildi.

Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, "bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı"na ilişkin açıklama yapıldı.