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    • Güncel
    • 13.09.2022 19:36
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    • 13.09.2022 20:51
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    Ümit Özdağ yine patladı! 'Telefonla vatandaşlık veriliyor' provokasyonuna Bakanlıktan yanıt: Hayal ürünü, suç duyurusunda bulunulacak

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı üzerinden soyunduğu bir provokasyon daha elinde patladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi. İddiayı “hayal ürünü” olarak nitelendiren Müdürlük, suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Provokatör Ümit Özdağ yine patladı! Suç duyurusu...

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleri, yabancı karşıtı ve mülteci düşmanlığı üzerinden yaktığı fitne ateşini harlamaya devam ediyor.

    Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden provokasyona soyundu ve "Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor" yalanını dolaşıma soktu.




    Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti

    NVİ'DEN MESNETSİZ İDDİALARA İLİŞKİN NET AÇIKLAMA
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabancıların Türk vatandaşı olma süreçlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilerek, "Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan, gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir." denildi.

    Genel Müdürlükten, sosyal medyada yer alan, "bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiği yönündeki beyanı"na ilişkin açıklama yapıldı.




    Türk vatandaşlığının kazanılmasının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü, şartları ve süreçlerinin açık ve net olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Daha önce açıkça ve görsel olarak işlem aşamalarının ayrıntılı bir şekilde Sayın Bakanımız tarafından da ifade edildiği gibi yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir.Ne yazık ki ısrarla resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelerek hiçbir gerçekliğe dayandırılmadan gündeme gelmek adına içerikler oluşturulmaya devam edilmektedir.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
    Resmi açıklamaları ve verileri görmezden gelen ırkçı Ümit Özdağ'ın eliyle yayılan provokasyon sonrası NVİ'den yapılan yazılı açıklamada "Bu tür paylaşımlarda bulunmak suretiyle kurumları zan altında bırakarak algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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    Provokatör Ümit Özdağ yine patladı! Suç duyurusu...
    Haberler Güncel Ümit Özdağ yine patladı! 'Telefonla vatandaşlık veriliyor' provokasyonuna Bakanlıktan yanıt: Hayal ürünü, suç duyurusunda bulunulacak
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