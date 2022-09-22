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    • 22.09.2022 11:58
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    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'yangın' tepkisi: "İzle yalancı"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangına çıkarıyor." yalanına sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Çataklı’dan Ümit Özdağ’a ’yangın’ tepkisi!

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." yalanını video paylaşımla çürüttü.


    ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ | VİDEO İZLE

    Yangını Suriyellerin çıkarmadığını belirten Çataklı, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış işin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi." dedi.

    İZLE YALANCI
    Konuyla ilgili video paylaşan Çataklı, "İzle yalancı" diyerek Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

    YANGIN KONTROL ALTINDA
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangını kontrol altına alındı.

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile karadan müdahale gece boyunca devam etmişti.

        Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına sebep olduğu iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

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        Çataklı’dan Ümit Özdağ’a ’yangın’ tepkisi!
        Haberler Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'yangın' tepkisi: "İzle yalancı"
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