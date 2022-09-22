İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'yangın' tepkisi: "İzle yalancı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." yalanını video paylaşımla çürüttü.



ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ | VİDEO İZLE

Yangını Suriyellerin çıkarmadığını belirten Çataklı, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış işin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi." dedi.