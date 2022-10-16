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    • 16.10.2022 10:23
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    • 16.10.2022 10:32
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    SON DAKİKA! Yunanistan'dan Bartın'daki maden kazası nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nilolaos Panagiotopoulos'un Bartın'da 41 madencinin şehit olduğu kazayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziyelerini ilettiğini açıkladı.

    Yunanistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos'ın gönderdiği taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ettiği Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş ve Ege'de tansiyonun arttığı bir dönemde "diyalog" mesajı vermişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Yunanistan'dan Bartın'daki maden kazası nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı
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