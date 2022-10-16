Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

KORKMADAN, TEREDDÜT ETMEDEN TEKRAR İÇERİ GİRDİK

Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim.