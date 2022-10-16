Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bartın'daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

Bartın'daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

Son dakika haberi | Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasına ilişkin acı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 41 madencinin şehit olduğu kazada 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın'ın "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek yeniden madene koştuğu ve bu sırada şehit düştüğü ortaya çıktı.

16.10.2022 07:09 - Son Güncelleme: 16.10.2022 07:19
Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

6 ARKADAŞINI ÇIKARIYA ÇIKARDI
Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi.

Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

BABASI DA AYNI MADENDEN EMEKLİ
Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.

Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü

KORKMADAN, TEREDDÜT ETMEDEN TEKRAR İÇERİ GİRDİK
Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim.

SON DAKİKA