Bartın'daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını hiçe saydı şehit düştü
Son dakika haberi | Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasına ilişkin acı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 41 madencinin şehit olduğu kazada 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın'ın "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek yeniden madene koştuğu ve bu sırada şehit düştüğü ortaya çıktı.
16.10.2022 07:09 - Son Güncelleme: 16.10.2022 07:19
Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.