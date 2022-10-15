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    • 15.10.2022 21:23
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    • 15.10.2022 21:43
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    Yüzsüz Yunan! Mültecilere yaptıkları işkenceyi Türkiye'ye yıkmaya çalıştı, cevabını aldı

    Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı muamalemesi eldeki belge ve kanıtlara karşın uluslararası toplumdan gerekli tepkiyi görmüyor. Süregiden sessizlik nedeniyle pervasızlaşan Yunan tarafı, Ege'deki mültecilerin botlarını batırmak, sınırı geçen mültecilerin paralarına el koymak, soymak, dövme ve işkence etmek gibi insan haklarına aykırı muamalede sınır tanımıyor. Yaptıklarını örtbas hevesiyle Türkiye'yi hedefine alan Yunanistan bu kez sert kayaya çarptı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, ülkesinin mültecileri çırılçıplak soyarak yaptığı işkenceyi Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışınca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gerekli cevabı verdi.

    Yunan’ın kirli oyunu!

    Birleşmiş Milletller, mülteci ve göçmenlere kötü muamelenin en çok Yunanistan'ın kara ve deniz sınırında yaşandığını raporladı. Ancak arkasına Avrupa Birliği'ni alan Yunanistan Ege ve Meriç'te mültecileri insanlık dışı muamaleye tutmaya devam ediyor. Suç Frontex'le beraber mülteci botlarını batıran, sınır geçen mültecileri işkenceye tabi tutan Yunanistan'ı tutumuna karşılık uluslar arası areneda herhangi bir yaptırım gelmedi.

    MÜLTECİLERE TÜRKİYE'DEN YARDIM ELİ
    Yunanistan'ın geri ittiği ve işkence ederek geri gönderdiği mültecilere Türkiye sahip çıkıyor. Ege ve sınırda mültecileri ölümün elinden alan Türkiye, kimi zaman derin sularda ve boş arazilerden mültecilerin cansız bedenleri topluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Birleşmiş Milletler kürsüsüne taşınan insanlık dışı muamale hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerinde konuşan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" ifadesini kullanmıştı.

    YUNAN'DAN KİRLİ OYUN
    Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, ülkesinin Frontex ile birlikte yaptığı insanlık dışı muameleyi örtbas edebilmek adına çirkin bir oyuna kalkıştı.

    Twitter hesabından mültecilerin tamamen soyulduğu bir fotoğrafa, "Bugün sınırda kurtardığımız 92 göçmene Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve sonunda AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz.Bugün sınırda kurtardığımız 92 göçmene Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve sonunda AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz." yazarak paylaşan Mitarachi'ye gerekli cevap verildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mitarachi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından Mitarachi'nin sessizliğe gömülmesi dikkat çekti.

        Mitarachi'nin yaptığı paylaşımda mültecilerin kötü muamalenin ardından tamamen çırılçıplak bırakıldıkları görülüyor.

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        Haberler Güncel Yüzsüz Yunan! Mültecilere yaptıkları işkenceyi Türkiye'ye yıkmaya çalıştı, cevabını aldı
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