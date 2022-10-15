Yüzsüz Yunan! Mültecilere yaptıkları işkenceyi Türkiye'ye yıkmaya çalıştı, cevabını aldı

Birleşmiş Milletller, mülteci ve göçmenlere kötü muamelenin en çok Yunanistan'ın kara ve deniz sınırında yaşandığını raporladı. Ancak arkasına Avrupa Birliği'ni alan Yunanistan Ege ve Meriç'te mültecileri insanlık dışı muamaleye tutmaya devam ediyor. Suç Frontex'le beraber mülteci botlarını batıran, sınır geçen mültecileri işkenceye tabi tutan Yunanistan'ı tutumuna karşılık uluslar arası areneda herhangi bir yaptırım gelmedi.

MÜLTECİLERE TÜRKİYE'DEN YARDIM ELİ

Yunanistan'ın geri ittiği ve işkence ederek geri gönderdiği mültecilere Türkiye sahip çıkıyor. Ege ve sınırda mültecileri ölümün elinden alan Türkiye, kimi zaman derin sularda ve boş arazilerden mültecilerin cansız bedenleri topluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Birleşmiş Milletler kürsüsüne taşınan insanlık dışı muamale hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerinde konuşan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" ifadesini kullanmıştı.