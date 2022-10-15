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    • 15.10.2022 21:49
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    • 15.10.2022 21:49
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    Başkan Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında gelen patlama nedeniyle taziye mesajları paylaşan devletlere ilişkin paylaşım yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere "Gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" sözleriyle teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan’dan taziye mesajlarına teşekkür paylaşımı

    Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında 41 madenci şehit oldu. Yaşanan acı olay sonrası birçok devlet taziye mesajları yayınladı.



    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.



    Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında gelen patlama nedeniyle taziye mesajları paylaşan devletlere ilişkin paylaşım yaptı
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