Başkan Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında gelen patlama nedeniyle taziye mesajları paylaşan devletlere ilişkin paylaşım yaptı





Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.