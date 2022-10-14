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    • 14.10.2022 12:47
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    Son dakika: Türkiye'de doğal gaz merkezi! Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji yükünün hafifletilmesini istiyoruz

    Son dakika haberi... Katarlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak açıklamada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa için doğal gaz merkezi olması yönündeki girişimle ilgili, "Avrupa'nın enerji yükünün hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

    Çavuşoğlu: Avrupa’nın enerji yükünün hafifletilsin

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim elhimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor. Biz şu an bile gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir hüvviyet kazandık. Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler, marketler var. Arz-Talep meselesi. Ne kadar Avrupa ülkesi böyle bir projeden gaz almaya hazır. Beraberce çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'de doğal gaz merkezi! Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji yükünün hafifletilmesini istiyoruz
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