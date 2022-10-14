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    • 14.10.2022 12:49
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    • 14.10.2022 12:52
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    SON DAKİKA! HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası

    Son dakika haberine göre HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

    Selahattin Demirtaş’a 2,5 yıl hapis cezası

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme Demirtaş'a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası
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