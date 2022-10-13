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    • Güncel
    • 13.10.2022 22:15
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    • 13.10.2022 22:15
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    Yeni gaz merkezi Türkiye! Gazprom resmen duyurdu: Projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız

    Türkiye, Avrupa'nın yeni gaz merkezi oluyor. Son olarak Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." ifadelerini kullanmıştı. Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom yeni bir açıklamada bulunarak, "Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız." dedi.

    Gazprom resmen duyurdu! Görüşmeler başlıyor

    Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sızıntılar nedeniyle Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarından Avrupa'ya iletilemeyen Rus gazının Türk Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının gerçekleştirilmesi planına yönelik Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu..



    PROJE İÇİN MASAYA OTURACAĞIZ
    Türk tarafıyla önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacaklarını söyleyen Miller, "Türk tarafı projeye büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı (Fatih Dönmez) ve Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız."



    GAZ DAĞITIM MERKEZİ OLUŞTURULACAK
    "Projenin uygulanmasına ilişkin tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.



        Miller ayrıca talep doğrultusunda Karadeniz üzerinden yeni bir gaz boru hattının döşenmesine de hazır olduklarını kaydetti.



        PUTİN BUGÜN NELER SÖYLEMİŞTİ?
        "TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ"
        İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtti.



        Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.



            Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.



            Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı...

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            Haberler Güncel Yeni gaz merkezi Türkiye! Gazprom resmen duyurdu: Projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız
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