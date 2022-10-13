Yeni gaz merkezi Türkiye! Gazprom resmen duyurdu: Projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sızıntılar nedeniyle Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarından Avrupa'ya iletilemeyen Rus gazının Türk Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının gerçekleştirilmesi planına yönelik Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu..
PROJE İÇİN MASAYA OTURACAĞIZ
Türk tarafıyla önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacaklarını söyleyen Miller, "Türk tarafı projeye büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı (Fatih Dönmez) ve Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız."
GAZ DAĞITIM MERKEZİ OLUŞTURULACAK
"Projenin uygulanmasına ilişkin tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.