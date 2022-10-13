Yeni gaz merkezi Türkiye! Gazprom resmen duyurdu: Projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız





Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı...





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