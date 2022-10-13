Başkan Erdoğan Astana'da Putin ile bir araya geldi! Tarihi zirvede ilk mesajlar: Türkiye gaz merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap etti. Başkan Erdoğan zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Rus lider Vladimir Putin Başkan Erdoğan'ı böyle bekledi | Video

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.

Kritik zirve öncesi her iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz tedariği konusunda en güvenli güzergahın Türkiye olduğu görüşünü yineledi. Başkan Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'den görüşme öncesi kritik mesajlar: Türkiye'yi gaz merkezi yapacağız | Video

Rus lider Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar

Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak. Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Gaz tedariğini ülkemiz üzerinden yapmaya hazırız. Gelişmiş ülkelerden çok az gelişmiş ülkelere yapacağımız sevkiyat önemli. İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız.

Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken Sinop da yüzde 10. Yüzde 20 enerji ihtiyacımız karşılanacaktır. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir.