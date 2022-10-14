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Son dakika: Bartın’dan acı haber! Bakan Süleyman Soylu: 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

Son dakika: Bartın’dan acı haber! Bakan Süleyman Soylu: 14 kardeşimiz hayatını kaybetti
14.10.2022 23:04 - Son Güncelleme: 14.10.2022 23:04

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlaması sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Burada bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Riskli bölgede 21 kardeşimiz hastaneye gitti, 7'si de hastane intikal ediyor. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti, 3'ü yoğun bakımda" dedi.

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