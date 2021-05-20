İstinaf Mahkemesi onadı: FETÖ finansörü İpek ailesine ceza yağdı

FETÖ'nün bir numaralı finansörü olan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dosya, istinaf mahkemesinde onaylandı. Mahkemenin Cafer Tekin İpek'e verdiği 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile annesi Melek İpek'e verilen 11 yıl 8 ay ile 104 bin lira para cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onandı.
FETÖ'nün en önemli finansörü Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Çatı Davası'nın firari sanığı Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanık yargılandıkları Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve güveni kötüye kullanmak' suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cafer Tekin İpek'e FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 gün olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile 250 bin lira para cezası verilmişti.