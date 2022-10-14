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    Başkan Erdoğan'ın Astana'da Putin ile görüşmesi birilerini rahatsız etti

    Başkan Erdoğan, Astana’da Putin ile bir araya geldi. “Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.

    Birileri rahatsız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Rus Lider Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili önemli mesajlar verdi:
    Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız.
    Türkiye ve Rusya'nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir...
    Akkuyu'nun birinci ünitesinin açılması dünyada farklı bir ses getirecek. Putin ise enerji konusunda Türkiye'yi işaret etti:
    Gaz tedarikinde su an Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı.
    Enerji Bakanı'nız BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var.
    Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik.
    Bu merkezin çalışması tedarik ve fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır.



    TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN YAKINLIĞINI, DÜNYA KISKANIYOR
    Başkan Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santral'in birinci ünitesinin açılması dünyada farklı bir ses getirecek" dedi. Rus lideri Putin, "Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. Bunu biz önledik" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Astana'da Putin ile görüşmesi birilerini rahatsız etti
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