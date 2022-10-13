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    • 14.10.2022 00:53
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    • 14.10.2022 01:24
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    Başkan Erdoğan ve Ankara'nın enerjideki kritik rolü hazımsızlık yaptı! İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gıda krizini çözen Türkiye, enerji krizinde de önemli bir aktör olarak ağırlığını ortaya koydu. Avrupa için en güvenilir güzergahın Türkiye olduğuna dikkat çeken Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu durum CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefette hazımsızlık yarattı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin lider rolünü gurur duyacağına karaladı ve "Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş" şeklinde konuştu. Çıray'ın seviyesiz sözlerine CHP'li Berhan Şimşek de destek verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İP’li Çıray ve CHP’li Şimşek’ten skandal sözler

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aya yakın bir süre geride kaldı. Türkiye krizin başından bu yana hem Moskova hem de Kiev ile diyalog kanalını açık tutarak başarılı bir denge politikası izledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara, savaşan iki ülkeyi İstanbul'da masaya oturtarak büyük tehdit oluşturan gıda krizini çözüme kavuşturdu, esir takasına da ön ayak olarak bölgede sözü dinlenen kilit bir aktör olduğunu kanıtladı.


    ENERJİ MERKEZİ TÜRKİYE!
    Tüm bu gelişmelerin ışığında gıda krizini çözen Türkiye, enerji krizinin çözüme kavuşmasında da mühim bir role sahip oldu.

    Rusya, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına yeşil ışık yaktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Avrupa için en güvenilir güzergahın Türkiye olduğuna dikkat çeken Rus lider, TürkAkım'a sabotajı da engellediklerini söyledi.


    "MASAYA OTURACAĞIZ"
    Rusya'nın en büyük eneji şirketlerinden biri olan Gazprom da Türkiye ile diyalog kuracaklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Teklif edilen projenin hacmi ve zamanlaması konusunda masaya oturacağız" ifadelerine yer verildi.



        HAZIMSIZLIĞI TUTTU!
        Rusya'nın "Doğal gazda Türkiye modeli" Başkan Erdoğan'ın izlediği barış diplomasi ve attığı çözümcü adımların tezahürü olarak karşımıza çıkarken bu durum, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefette hazımsızlık yarattı.



        İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan Tele 1'de Türkiye'nin çıkarına olan enerji adımından rahatsızlık duyduğunu gözler önüne serdi.



        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan'la olan iletişimi karalama çabasına girişen Çıray, "Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş" şeklinde konuştu.





        CHP'Lİ ŞİMŞEK DE DESTEK VERDİ
        Aytun Çıray'ın seviyesiz sözlerine CHP'li Berhan Şimşek'ten destek gecikmedi.

        Şimşek, "Aytun Bey aynen diyeceğim söz buydu. Putin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin 3. üyesi olmuş" dedi.

        MUHALİFLERDE 'GAZ' YAPTI!
        Ankara'nın enerji meselesinde attığı tarihi adımlar sadece Aytun Çıray'da değil diğer muhaliflerde de 'gaz' yaptı.

        FONDAŞ NEVŞİN'DEN NAĞMELER
        Muhalif medyanın en önemli isimlerinden olan Nevşin Mengü, Putin'in yaptığı açıklamadan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

        Mengü paylaşımında "Putin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor" yorumunda bulundu.


        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış..." ifadelerini kullandı.
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        Environment
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Ankara'nın enerjideki kritik rolü hazımsızlık yaptı! İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler
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