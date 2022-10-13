Başkan Erdoğan ve Ankara'nın enerjideki kritik rolü hazımsızlık yaptı! İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 aya yakın bir süre geride kaldı. Türkiye krizin başından bu yana hem Moskova hem de Kiev ile diyalog kanalını açık tutarak başarılı bir denge politikası izledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara, savaşan iki ülkeyi İstanbul'da masaya oturtarak büyük tehdit oluşturan gıda krizini çözüme kavuşturdu, esir takasına da ön ayak olarak bölgede sözü dinlenen kilit bir aktör olduğunu kanıtladı.
ENERJİ MERKEZİ TÜRKİYE!
Tüm bu gelişmelerin ışığında gıda krizini çözen Türkiye, enerji krizinin çözüme kavuşmasında da mühim bir role sahip oldu.
Rusya, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına yeşil ışık yaktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı.
Avrupa için en güvenilir güzergahın Türkiye olduğuna dikkat çeken Rus lider, TürkAkım'a sabotajı da engellediklerini söyledi.