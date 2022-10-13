Başkan Erdoğan ve Ankara'nın enerjideki kritik rolü hazımsızlık yaptı! İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler









CHP'Lİ ŞİMŞEK DE DESTEK VERDİ

Aytun Çıray'ın seviyesiz sözlerine CHP'li Berhan Şimşek'ten destek gecikmedi.



Şimşek, "Aytun Bey aynen diyeceğim söz buydu. Putin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin 3. üyesi olmuş" dedi.



MUHALİFLERDE 'GAZ' YAPTI!

Ankara'nın enerji meselesinde attığı tarihi adımlar sadece Aytun Çıray'da değil diğer muhaliflerde de 'gaz' yaptı.

FONDAŞ NEVŞİN'DEN NAĞMELER

Muhalif medyanın en önemli isimlerinden olan Nevşin Mengü, Putin'in yaptığı açıklamadan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.



Mengü paylaşımında "Putin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor" yorumunda bulundu.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış..." ifadelerini kullandı.