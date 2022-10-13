Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2022 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2022 22:25
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı Filistinli Gruplar Arasında Cezayir’de Gerçekleştirilen Ulusal Uzlaşı Konferansı açıklaması

    Dışişleri: Cezayir’in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin de her zaman destek vermiş olduğu Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Cezayir’in katkılarını takdirle karşılıyoruz.

    Dışişleri’nden Ulusal Uzlaşı Konferansı açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı; Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

    Ülkemizin de her zaman destek vermiş olduğu Filistinlilerarası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarını takdirle karşılıyoruz.

    Konferansın sonunda kabul edilen Bildiri'nin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğini değerlendiriyor; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, Bildiri'de kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Trabzonspor-Monaco maçının ilk 11’i belli oldu
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı Filistinli Gruplar Arasında Cezayir’de Gerçekleştirilen Ulusal Uzlaşı Konferansı açıklaması
        SON DAKİKA