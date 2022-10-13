1 adet F1 fünye grubu,
870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi.
Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise
1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü,
1 adet F1 fünye grubu,
870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi.
Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise
1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü,
patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.