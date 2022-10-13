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    • 13.10.2022 21:27
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    • 13.10.2022 21:30
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    Son dakika: Eli kanlı terör örgütü Afrin'i kana bulayacaktı! Patlamaya hazır bomba düzeneği ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleğinin ele geçirildiğini duyurdu.

    Afrin’i kana bulayacaklardı!

    Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildi.

    Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde;

    Eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde;

    1 adet 1,5 m infilaklı fitil,



    1 adet F1 fünye grubu,

    870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi.



    Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise

    1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü,



        patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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        Haberler Güncel Son dakika: Eli kanlı terör örgütü Afrin'i kana bulayacaktı! Patlamaya hazır bomba düzeneği ele geçirildi
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