Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildi.



Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde;

Eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde;

1 adet 1,5 m infilaklı fitil,