İstanbul yeni millet bahçesine kavuşuyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın resmi açılışı 14 Ekim Cuma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlar 10 Mart 2020 tarihinde yıkılarak boşalan alan millet bahçesi yapılmak üzere çalışmalara başlandı.
11 Temmuz 2020'de temelleri atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 63 bin metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, cafe, ücretsiz internet, süs havuzları ve etkinlik alanlarıyla 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açıldı.
"BU BAHÇEYE GİRDİĞİNİZDE SANKİ YÜZ YILLIK BİR BAHÇEYE GİRMİŞ GİBİ OLUYORSUNUZ"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni diğer millet bahçelerinde ayıran en büyük özellik burada daha önce 542 askeri lojmanın var olması. Yani burada 56 blok vardı ve etrafı çevriliydi. Zeytinburnu'nun tam ortasında bir alan. Burasının millet bahçesi haline gelmesi bizim 20 yıllık hayalimizdi.