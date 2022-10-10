Adana'da uyuşturucu operasyonu! CHP'li İBB'nin cenaze aracından kilolarca uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor.
CHP'Lİ İBB'NİN CENAZE ARACINDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yapılan açıkamada şu ifadelere yer verildi;
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda;
İBB CENAZE ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
İlimiz TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada;