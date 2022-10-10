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    • 10.10.2022 08:47
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    Adana'da uyuşturucu operasyonu! CHP'li İBB'nin cenaze aracından kilolarca uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    İBB aracından kilolarca uyuşturucu çıktı!

    Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor.


    CHP'Lİ İBB'NİN CENAZE ARACINDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI
    Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

    İBB ARACINDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI! VİDEO İZLE



    Yapılan açıkamada şu ifadelere yer verildi;

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda;

    İBB CENAZE ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
    İlimiz TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada;
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        Haberler Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonu! CHP'li İBB'nin cenaze aracından kilolarca uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli gözaltına alındı
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