Adana'da uyuşturucu operasyonu! CHP'li İBB'nin cenaze aracından kilolarca uyuşturucu çıktı: 3 şüpheli gözaltına alındı





3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili olarak İlimizde 2 şüpheli Diyarbakır ilinde ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanmıştır.

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