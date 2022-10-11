Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel 2022 Nansen Mülteci Ödülü’nü aldı! Merkel’den törende Türkiye’ye övgü dolu sözler

"ALMANYA'NIN SADECE ALMANLARA AİT OLMAMASI GEREKİYOR"

Merkel, mülteci krizinin patlak verdiği yıllarda bazı siyasetçiler gibi Almanya'nın sadece Almanlara ait olması gerektiğini düşünmediğini dile getirerek, "Önemli olan ileride özgüven sahibi, özgür ve her insana açık bir ülke inşa edebilmektir. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak bunu başarabiliriz." dedi.

Kendisine bahşedilen onurun aynı zamanda Alman halkının onuru olduğunu vurgulayan Merkel, ülkeye gelen mültecilere yardım sağlayan tüm görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.