SON DAKİKA: Kremlin'den flaş açıklama: Putin Erdoğan ile ev sahipliğini görüşebilir

Kremlin az önce yaptığı Son Dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapma teklifinin masaya gelip gelmeyeceği sorulduğunda bunun mümkün olduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜZAKERE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Antalya ve İstanbul'da ev sahipliği yapan Türkiye'nin, iki lider arasındaki müzakerelere de ev sahipliği yapabileceğini belirterek hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye müzakere çağrısında bulunmuştu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Batı, Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Türkiye tarafsız bir duruş sergiledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle Türkiye'de barış masaları kurulurken tahıl koridoru da İstanbul'dan açıldı.
Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen lider olması dünya basınının da ilgisini çekti.
POLITICO ERDOĞAN'IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD merkezli yayın kurulu Politico, internet sitesinde Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, ülkelerin tutumları, Avrupa'nın ne yapabileceği ve enerji krizinin yer aldığı bir makale yayımladı.