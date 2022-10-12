Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü ABD'li iş adamı Joel Shulman 63 milyon dolarlık fonun sahibi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki turu adeta komedi oyunlarının turnesine döndü. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de attığı her adım yeni bir skandalın veya trajikomik olayın kapısını aralıyor. Bunun son örneği ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın görüştüğü ve iş adamı diye pazarladığı kişinin aslında kim olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı.
"DÜNYANIN ÖNDE GELEN İŞ İNSANI" DİYE PAYLAŞTI
Kılıçdaroğlu, ABD'de Joel Shulman ile görüştü. CHP Genel Başkanı, Twitter sayfasından bu görüşmeyi "Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım." yazarak pazarladı.
JOEL SHULMAN ASLINDA KİM? YÖNETTİĞİ PARA SADECE 63 MİLYON DOLAR
Dünyanın önce gelen iş insanı diye pazarlanan Shulman'ın CV'sine bakıldığında ise gerçek ortaya çıktı. CHP lderinin "dünyanın öne gelen iş insanı" diye paylaştığı Joe Shulman, ERSHARES (ENTR) adlı yatırım fonunun yöneticisi. Yıllık 63 milyon dolarlık bir parayı yöneten ERSHARES'in yıllık verilerine bakılırsa şirket bir yıl içerisinde yüüzde 43,04 değer kaybetti.
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KILIÇDAROĞLU TANIYOR MU?
Şirket, kendi verilerine göre bir önceki yıl da yüzde 9'luk bir değer kaybı yaşadı. Ayrıca Joe Shulman'ın yönettiği emeklilik fonunun sağlık sektöründe satın aldığı hisselerin yüzde 75'lik bir değer kaybı yaşaması dikkatlerden kaçmadı. CHP liderinin görüşme yaptığı ve birlikte verdiği pozları övgüyle paylaştığı Joe Shulman'ın kim olduğunu bilip bilmediği bilinmiyor.