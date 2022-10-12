Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü ABD'li iş adamı Joel Shulman 63 milyon dolarlık fonun sahibi

JOEL SHULMAN ASLINDA KİM? YÖNETTİĞİ PARA SADECE 63 MİLYON DOLAR

Dünyanın önce gelen iş insanı diye pazarlanan Shulman'ın CV'sine bakıldığında ise gerçek ortaya çıktı. CHP lderinin "dünyanın öne gelen iş insanı" diye paylaştığı Joe Shulman, ERSHARES (ENTR) adlı yatırım fonunun yöneticisi. Yıllık 63 milyon dolarlık bir parayı yöneten ERSHARES'in yıllık verilerine bakılırsa şirket bir yıl içerisinde yüüzde 43,04 değer kaybetti.



Resmin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

KILIÇDAROĞLU TANIYOR MU?

Şirket, kendi verilerine göre bir önceki yıl da yüzde 9'luk bir değer kaybı yaşadı. Ayrıca Joe Shulman'ın yönettiği emeklilik fonunun sağlık sektöründe satın aldığı hisselerin yüzde 75'lik bir değer kaybı yaşaması dikkatlerden kaçmadı. CHP liderinin görüşme yaptığı ve birlikte verdiği pozları övgüyle paylaştığı Joe Shulman'ın kim olduğunu bilip bilmediği bilinmiyor.