Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi? Ödemeler ne olacak? Arsaya ne zaman ev yaptırabilecek?
TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin iş yeri için başvuru detayları hakkında merak edilenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı cevapladı. Peki Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi? Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir? Konut arsalarında ödemeler ne olacak? Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek? İşte detaylar...
Bakan Kurum, video mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konut arsası ve iş yeri ile ilgili detayları milletin evinden paylaştığını hatırlatarak, "Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor… 81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik… Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir..." dedi. Bakan Kurum mesajında, "Hamdolsun; şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakanlık vatandaşın merak ettiği 16 soruyu cevapladı.
16 SORU 16 CEVAP!
1.İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının hazırlanma amacı nedir?
Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, milletin refahı, huzuru ve mutluluğuhedefiyle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, ülkemizi daha ileriye taşımak, gençlerimize çok daha güzel yarınlar bırakabilmek için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda salgınla birlikte tedarik zincirindeki bozulmalar, küresel ticaret fiyatlarındaki belirsizlikle artan maliyetler barınma noktasında fahiş artışları da beraberinde getirdi. Bakanlık olarak, TOKİ eliyle "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyasını hazırladık.
2. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine kaç başvuru oldu?
Cevap: "İlk Evim" sosyal konut projesi kapsamındaE-devlet ile Ziraat Bankası ve HalkBank üzerinden 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle 7.2 milyon vatandaşımız başvuruda bulunurken, gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçleri tamamlandı. Başvuru süreci 31 Ekim'de tamamlanacak. 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyası,10 Ekim tarihi itibariyle başvurular başladı. 7 Kasım tarihinde ise sona erecek.
3. Konut amaçlı arsa sayısı ne kadar olacak?
Cevap: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin olarak planlanan konut amaçlı arsayı 1 milyona çıkarılacağını müjdeledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde konut arsası ihtiyacının tespiti yapıldı.Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapularını vermeye başlayacağız. 2 yıl içerisinde de etaplar halinde tüm arsaların altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.
4. Konut arsalarının illere göre dağılımı nasıl olacak?
Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 81 ilimizde vatandaşımıza sunacağımız konut arsalarının dağılımları belirlendi. Buna göre, arsaların %40'ını şehir merkezlerinde, %60'ının ilçelerde olacak şekilde dağılımı planlandı. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını ise şöyle:Konut amaçlı arsaların;50 biniİstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te, 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da, 28 bini Eskişehir'de, 26 bini 700 Van'da, 23 bini Antalya'da planlanıyor.