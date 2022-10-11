Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar konut arsasına da başvurabilecek mi? Ödemeler ne olacak? Arsaya ne zaman ev yaptırabilecek?

Bakan Kurum, video mesajında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konut arsası ve iş yeri ile ilgili detayları milletin evinden paylaştığını hatırlatarak, "Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor… 81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik… Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir..." dedi. Bakan Kurum mesajında, "Hamdolsun; şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakanlık vatandaşın merak ettiği 16 soruyu cevapladı.