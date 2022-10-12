İL İL LİSTE BELLİ OLDU! TOKİ hangi illerde konut arsası satacak? Konut arsasına kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları neler?
Son dakika haberleri... TOKİ'nin "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası için başvuru detayları ve hangi illerde konut arsası satışının olacağına dair liste belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 'İlk Evim Arsa' projesindeki yerlerin hangi illerde olduğunu açıkladı. Peki konut arsasına kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı belli oldu. İşte arsa ve iş yerlerinin yapılacağı iller...
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