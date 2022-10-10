Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları başladı. Başvurular 7 Kasım'a kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyuracağını açıkladı.
ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlediği bilgiye göre, konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.
Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.
İKAMET ZORUNLULUĞU VAR MI?
Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.
Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.
ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?
Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.