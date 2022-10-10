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    • 10.10.2022 13:59
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    • 10.10.2022 14:17
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    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: TOKİ İlkevim arsa ve iş yeri başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detaylar...

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin startı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Büyük talep gören kampanyada ev başvuruları 5 milyona dayandı. 'İlk Evim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranan proje için son gün 7 Kasım. Başvurular nasıl yapılacak, başvuru bedeli ne kadar olacak? İşte milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği projenin detayları...

    TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları başladı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları başladı. Başvurular 7 Kasım'a kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyuracağını açıkladı.

    ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlediği bilgiye göre, konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.

    Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

    İKAMET ZORUNLULUĞU VAR MI?
    Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

    Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

    ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?
    Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

        Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

        TOKİ'DEN YOĞUNLUK AÇIKLAMASI
        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Twitter hesabından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşandığını duyurdu.

        TOKİ'nin paylaşımı şöyle:
        İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır.

        KABİNE SONRASI DETAYLAR PAYLAŞILACAK
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün Twitter'dan şu mesajı paylaşmıştı:
        İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

            ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
            1- Kaç arsa satışa çıkacak?
            Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.

            2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?
            Başvurular bugün itibariyle başlıyor, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

            3- Kimler başvuru yapabilecek?
            TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

                4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?
                Proje kapsamında konut, arsa ve iş yeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

                5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?
                Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.

                6- Kuralar ne zaman çekilecek?
                2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

                    7- Arsa fiyatları ne kadar olacak?
                    Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

                    Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

                    8- Ödeme şartları nasıl?
                    Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

                    9- Kamudan arsa almanın avantajı ne olacak?
                    Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

                        10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?
                        Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

                        Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

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                        TOKİ İlk Evim Arsa ve iş yeri başvuruları başladı
                        Haberler Güncel Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi: TOKİ İlkevim arsa ve iş yeri başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve detaylar...
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