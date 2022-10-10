Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları başladı. Başvurular 7 Kasım'a kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyuracağını açıkladı.

ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlediği bilgiye göre, konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.