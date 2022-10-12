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    • Güncel
    • 12.10.2022 21:47
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    • 12.10.2022 21:54
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    Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehit olduğunu duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han'ın şehit olduğunu açıkladı.

    MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var
    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.



    MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim HAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehit olduğunu duyurdu
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