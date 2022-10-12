Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda 19 şüphelinin WhatsApp ve Telegram gruplarında bin 28 kişiye ait kişisel verileri çalarak 3. kişilere para karşılığında sattıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Erciyes Kapanı operasyonu kapsamında Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Hatay ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Operasyonlarda 15 şüpheli çok sayıda dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.