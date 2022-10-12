Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2022 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2022 11:32
    ABONE OL

    Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu

    Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 şüphelinin WhatsApp ve Telegram gruplarından bin 28 kişinin kişisel verilerini çalarak 3. şahıslara sattıklarını tespit etti. Kayseri merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

    Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu

    Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda 19 şüphelinin WhatsApp ve Telegram gruplarında bin 28 kişiye ait kişisel verileri çalarak 3. kişilere para karşılığında sattıkları tespit edildi.

    Şüphelilere yönelik Erciyes Kapanı operasyonu kapsamında Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Hatay ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Operasyonlarda 15 şüpheli çok sayıda dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında stratejik temas
    Haberler Güncel Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu
        SON DAKİKA