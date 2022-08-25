Son dakika: Çileye dönüşen hikaye: Schengen vizesi! Harcanan onca para, umutlar ve olumsuz yanıt!

Fransa'ya turist amaçlı seyhat etmek için başvuruda bulunduklarını belirten bir aile ise , "Turist olarak Fransaya gezmeye gideceğiz. Daha öncede vize almıştık Fakat bu dönem başvurumuzda randevularda ve evraklarda zorluklar yaratılıyor. Vize almak her dönem zordu bu dönem daha da zorlaştırılıyor. Pandemi ve döviz fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı kaydediliyor. Evrak şartları ve randevu sistemi düzenlenirse zorluk ortadan kalkar" dediler.

YAVUZ YOBAŞ, "35 YILDIR HOLLANDADA YAŞIYORUM BÖYLE SIKINTIYI İLK KEZ YAŞIYORUM"

Yavuz Yobaş, "35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Kesin dönüş yaptım Kocaelinde Psikoloğ olarak çalışıyorum. Eşim için vize başvurusu yaptım 2 hafta içerisinde onaylanmasını bekliyoruz. Çocuklarım davetiye göndermesine rağmen işlemlerde aksama yaşanıyor. Seyhat sigortası, ikamet belgesi, Uçak biletleri, Çocukların maaş belgesi gibi bir çok belge istiyorlar. Telefonla ulaşılmak istendiğinde ulaşılamıyor.