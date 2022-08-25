Son dakika: Çileye dönüşen hikaye: Schengen vizesi! Harcanan onca para, umutlar ve olumsuz yanıt!

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi. Vize başvuruları reddedilenler durumdan şikayetçi olurken Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına dair bir rapor sundu.
Avrupa Komisyonu yetkilileri, euronews Türkçe'ye konuyla ilgili gönderdikleri açıklamada, vize reddi oranlarının dünya çapında artış eğiliminde olduğunu belirtti. Komisyon, bu durumun asıl sebebinin Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları olabileceğine işaret etti. SAbah'ta yer alan habere göre, Fakat bir süredir Türkiye'den turistik amaçlı vize başvurularının reddinde önemli bir artış söz konusu olması vatandaşlarıda isyan ettirdi. İstenilen kriterleri yerine getirmiş olmalarına rağmen yurdışına vize alamayanlar ve çok sayıda evrak istenip randevu alamayanlar sıkıntılarını dile getirdiler.
Polonyada eğitim görmek için randevu almakta zorlandığını belirten Fikret Yeşil ile Hamit keskin isimli öğrenciler, "VFS Global Polonya vize başvurusu için online randevu sistemini kontrol ediyorum ve randevu alamkta zorlandım. Ben Polanya'dan CzestoChowa Teknoloji Üniversitesi'ne kabul aldım. Kayıt olmak için gidiyoruz. 17 agustosta açılacaktı fakat beklemek zorunda kaldım. Randevu almakta zorluk yaşadım. Kişi sayısının yükseltilmesi ve randevularda kolaylık sağlanması gerekir. Birde 6 bin Euro teminat parası gösterilmesi isteniyor.dövizin yükselmesi bizi zorladı" dediler.