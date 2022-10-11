Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi nereli? Siyasi kariyeri...
Twitter'dan açıklama yapan Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!
Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum.