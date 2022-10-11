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    • 11.10.2022 11:40
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    Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi nereli? Siyasi kariyeri...

    Son dakika haberi! Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi nereli? Siyasi kariyeri...

    takvim.com.tr
    Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında?

    Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi nereli? Siyasi kariyeri...

    Twitter'dan açıklama yapan Çelebi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

    Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum.

        Halkımızı dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir" dedi.

        Mehmet Ali Çelebi Kimdir ?

        23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı.

        İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu.

        Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu.
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        Haberler Güncel Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi nereli? Siyasi kariyeri...
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