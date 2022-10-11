Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri art arda sıraladı

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası müjdeleri tek tek sıraladı:

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim gören öğrencilerimize okullarına gidiş dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.

Kampanyaya şu an 7,2 milyon başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek.

Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunları tümüyle çözdük. Yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Başörtüsü meselesinin çözümünü doğrudan anayasal güvence altına alma teklifinde bulunduk. Konu Meclis'e geldiğinde herkesin tutumunu göreceğiz.

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