TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı herkesin istediğini söyledi.
SOSYAL AĞLAR ŞİKAYETÇİ!
Dünya devi sosyal ağ şirketlerinin temsilcileriyle geçen 2 yılda çok defa görüştüklerini ve ağ temsilcilerinin bu konuda bir düzenleme yapılmasını istediklerini söyleyen Yayman, "Facebook, Google, Linkedin, TikTok ve Youtube'un temsilcileri bize 'Biz de dijital ağlarda yaşanan nefret, ırkçılık, kişilik haklarına yönelik saldırılar başta olmak üzere dezenformasyondan rahatsızız.
Başta biz vatandaşlarla aramızda şirket anayasası yapmak ve bir çerçeve sözleşme yapmak suretiyle burada yaşanan sorunların önüne geçmek istiyoruz. Hükümetle işbirliği içinde kendi etik kodlarımızı koymak istiyoruz' dedi.
SİYASET ÜSTÜ BİR KONU
Dezenformasyon konusu siyaset üstü bir konudur. Amacımız; kendini, meclisin, demokrasinin, toplumun ve hükümetlerin üzerinde gören ve yeni bir vesayet kurmak isteyen küresel dijital şirketlere karşı demokrasiyi, bireyi, parlamentoyu ve kamu düzenini koruma altına almaktır" dedi.
SANSÜR ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
AK Parti Hayat Milletvekili de olan Hüseyin Yayman, "Dezenformasyon yasası, yeni dönemde meclisin gündemine gelen ilk yasalardan biridir.