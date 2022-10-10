ÖRNEKLERE BAKTIK

Düzenlemeyi yaparken Avrupa örneklerine baktık. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika örneklerine baktık. Biz ne bireysel özgürlükleri kısıtlamak ne de kamu düzenini bozmak gibi bir tercihte bulunmuyoruz.

Biz hem bireysel özgürlükleri hem de kamu düzenini koruma altına alacak ortak akılla bir çalışma yürüttük

YANGINDAN DAHA BÜYÜK

Dezenformasyonun geldiği durumu şu şekilde özetleyen Yayman, "Hatay'da bir orman yangın çıktığını zaman, yangının sosyal medyada kullanım şekli yangınının yarattığı tahribattan daha büyük yıkım yaratıyor. Ya da dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin cumhurbaşkanına "Öldü" diye 'tweet' atılmıyor, sosyal medya üzerinden bu kadar kişilik haklarına saldırı yapılmıyor.