HAVA DURUMU | Meteorolojiden sel ve heyelan alarmı! İl il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | 11-15 Ekim 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu