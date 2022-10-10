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    • Güncel
    • 10.10.2022 23:24
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    • 10.10.2022 23:24
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden sel ve heyelan alarmı! İl il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | 11-15 Ekim 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan güncel tahminlerde Rize ve Artvin için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Sel, su baskını ve heyelan gibi durumlara karşı vatandaşların tedbir alması istendi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden sel ve heyelan alarmı! İl il uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE 11°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 14°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 11°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 13°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 7°C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ 15°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 16°C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA 14°C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 17°C, 32°C
        Az bulutlu

        ANTALYA 20°C, 29°C
        Az bulutlu

        HATAY 16°C, 30°C
        Az bulutlu

        ISPARTA 9°C, 26°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        ANKARA 7°C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA 8°C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS 5°C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Kastamınu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            BOLU 4°C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 9°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 6°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

            SİNOP 17°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA 10°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN 12°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN 15°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON 16°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 4°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS 2°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 10°C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN 8°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 13°C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 14°C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 13°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 17°C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden sel ve heyelan alarmı! İl il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | 11-15 Ekim 2022
                        SON DAKİKA