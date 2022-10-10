HAVA DURUMU | Meteorolojiden sel ve heyelan alarmı! İl il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor | 11-15 Ekim 2022

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamınu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı