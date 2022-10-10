FETÖ’cü Erkan Karaaslan’a milyonluk ihaleler veren CHP’li belediye çalışanları birbirini suçladı: "Ben izinliydim"

ERDOĞAN ÖZTÜRK'Ü SUÇLADI

Mobbing mağduru Ümmü Gülsüm Uslu'nun ödeme yapılmasına karşı çıktığı hizmet alımı ile ilgili hak edişleri sahte olarak düzenleyen ve ödeme yapan Nermin Canyurt hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat, edimin ifasına fesat ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile dava açıldı. Aldırılan bilirkişi raporlarında sahtecilik yaptığı tespit edilen Canyurt, mobbing davasında verdiği ifade Karaarslan'a yapılan ödemeyi savundu. Canyurt, Uslu'nun 2015 yılında 100 kilometre uzaklıktaki Buharkent İlçesine sürülmesinin kendisi ile ilgisi olmadığını, görevlendirmeyi dönemin genel müdürü ve hâlihazırda Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün yaptığını belirti.

Canyurt'un avukatı verdiği savunma dilekçesinde, "Müvekkilimin Canyurt'un atanmasında herhangi bir yetkisi yoktur. Kaldı ki, bir personelin nerede görev yapacağını belirleme yetkisi ihtiyaca ve işin durumuna göre idarenin takdirindedir" dedi. Ayrıca Öztürk imzalı atama belgesini dava dosyasına sundu. Mobbing Mağduru Ümmü Gülsüm Uslu'nun avukatı Emre Ababak mahkemeye sunduğu dilekçede, işkence suçu işlendiği gerekçesiyle davanın yetkili mahkemesinin ağır ceza olduğunu belirti.