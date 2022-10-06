Basın Kanunu değişiyor: Muhalefet 'sansür' diyor işin aslı güvence! İnternet medyası basın kartı alabilecek

ÇOCUKLAR VE KİŞİLİK HAKLARI KORUNACAK

3-Yasayla birlikte çocuklar internetin olumsuz etkilerinden korunabilecek. Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

4- Kişilik hakları korunacak. Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak.