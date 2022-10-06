Basın Kanunu değişiyor: Muhalefet 'sansür' diyor işin aslı güvence! İnternet medyası basın kartı alabilecek

Yasa sayesinde, kişilik haklarının güvence altına alınacağı, çocukların korunacağı, internet medyasının yasal bir zemine kavuşacağı, internet medyası mensuplarının da basın kartı almasının önünün açılacağı, sosyal medya şirketlerinin temsilci atama sorununun çözüleceği, kasıtlı olarak yalan haber üretmenin suç teşkil edeceği, haber içeriğinde sürekliliğin korunması gibi birçok önemli başlıkla sorunların çözüleceği bildirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın dijital medyada kronikleşmiş problemleri çözecek birçok yeniliği ve özgürlükçü adımları kapsadığı ortaya çıktı. Yasanın, çocuklar ve kişilik haklarını korumak başta olmak üzere kasıtlı yalan haberle mücadele içeren maddeler barındırdığı ve internet medyası çalışanlarının da basın kartı alabilmesinin önüne açan devrim niteliğinde yenilikler barındırdığı belirlendi.
İNTERNET MEDYASI ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK
İşte Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın kazandırdıkları:
1- İnternet medyası yasal bir zemine oturuyor. Bir gazete için geçerli olan kurallar internet sitesi için de geçerli olacak. 'İnternet Haber Sitesi' ibaresi basın mevzuatına girecek. Bu platformda çalışan kimseler basın iş kolu üzerinden mesleklerini icra edebilecek.
2- İnternet medyası mensupları da basın kartı alabilecek. Gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanmak için sahip olunması gereken basın kartı yeni yasayla birlikte şartları karşılayan internet habercilerine, spikerlerine, editörlerine ve yayıncılarına da verilebilecek.