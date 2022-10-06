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    • Güncel
    • 06.10.2022 12:06
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    • 06.10.2022 12:20
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    Basın Kanunu değişiyor: Muhalefet 'sansür' diyor işin aslı güvence! İnternet medyası basın kartı alabilecek

    Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak bilinen çalışmanın detaylarına araştırdık. Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi isimli yasanın 8 ana başlıkta önemli düzenlemeler içerdiği ortaya çıktı. Muhalefetin "sansür" diye yaygara kopardığı değişiklik aslında güvence getiriyor. Bu sayede özellikle çocukların hakları ve kişilik hakları korunacak. Yasa değişikliği bizleri de ilgilendiriyor. Çünkü internet medyası çalışanları da basın kartı alabilecek.

    İnternet medyasına basın kartı geliyor

    Yasa sayesinde, kişilik haklarının güvence altına alınacağı, çocukların korunacağı, internet medyasının yasal bir zemine kavuşacağı, internet medyası mensuplarının da basın kartı almasının önünün açılacağı, sosyal medya şirketlerinin temsilci atama sorununun çözüleceği, kasıtlı olarak yalan haber üretmenin suç teşkil edeceği, haber içeriğinde sürekliliğin korunması gibi birçok önemli başlıkla sorunların çözüleceği bildirildi.

    Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın dijital medyada kronikleşmiş problemleri çözecek birçok yeniliği ve özgürlükçü adımları kapsadığı ortaya çıktı. Yasanın, çocuklar ve kişilik haklarını korumak başta olmak üzere kasıtlı yalan haberle mücadele içeren maddeler barındırdığı ve internet medyası çalışanlarının da basın kartı alabilmesinin önüne açan devrim niteliğinde yenilikler barındırdığı belirlendi.

    İNTERNET MEDYASI ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK
    İşte Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın kazandırdıkları:
    1- İnternet medyası yasal bir zemine oturuyor. Bir gazete için geçerli olan kurallar internet sitesi için de geçerli olacak. 'İnternet Haber Sitesi' ibaresi basın mevzuatına girecek. Bu platformda çalışan kimseler basın iş kolu üzerinden mesleklerini icra edebilecek.
    2- İnternet medyası mensupları da basın kartı alabilecek. Gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanmak için sahip olunması gereken basın kartı yeni yasayla birlikte şartları karşılayan internet habercilerine, spikerlerine, editörlerine ve yayıncılarına da verilebilecek.

        ÇOCUKLAR VE KİŞİLİK HAKLARI KORUNACAK
        3-Yasayla birlikte çocuklar internetin olumsuz etkilerinden korunabilecek. Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.
        4- Kişilik hakları korunacak. Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak.

        5- Sosyal medya sitelerinin temsilci atama sorunları çözülecek. Yeni düzenleme ile sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek.. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde bu kişinin Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması gerekecek.
        6- Yasalara uymayan platforma reklam vermeme cezası gelecek. Bilindiği gibi sosyal ağların gelir modeli tamamen reklam almaya dayanmakta. Yeni yasa ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarını tanımayan sosyal ağların Türkiye merkezli reklamları almalarının önüne geçilebilecek.

        7- Haber içeriğinde süreklilik korunacak. İnternet medyasında üretilen haber içerikleri, yayınlandıkları ilk hali ve uğradığı değişiklikleri kapsayacak şekilde internet medyasınca kayıt altında tutulacak.

            8- Kasıtlı olarak yalan haber üretmek suç teşkil edecek. İtibar suikasti ve sosyal medya mağduriyetlerinin artması ile devletler "ultima ratio" yani "son çare" olarak meseleyi suç kapsamına almakta. Ülkemizde getirilen düzenleme de bu doğrultuda geliştirilen çözümlerden farklı değil. TCK'ya eklenen yeni madde ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu tanımlanacak.

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